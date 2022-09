Úspěch, nebo katastrofa? Odborníci hodnotí, jak dopadly volby pro vládní koalici

Vláda těmito volbami zřejmě neutrpí žádnou velkou vnitřní ránu, ačkoli o výrazné vítězství také nejde. „Je vidět, že to vládní politici berou jako určitou daň za tu situaci, ve které teď Česko i vláda je. Berou to jako něco, s čím počítali, a vlastně to ještě dopadlo dobře,“ tvrdí politolog Josef Mlejnek. Hnutí ANO podle něj nepřeválcovalo republiku ziskem zastupitelů ani senátorů. Nepodařilo se mu žádné oranžové tsunami jako ČSSD v roce 2008.