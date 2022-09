Piráti a STAN mají v Plzni vládnout i s přeběhlíky z SPD. „Mám s tím problém,“ říká Bartoš

Ačkoliv koalice Spolu získala v Plzni nejvíce hlasů, vládnout bude koalice ANO, Piráti, STAN. Novým primátorem se má stát Roman Zarzycký, dosavadní první náměstek primátora a zároveň ekonomický náměstek hejtmana.

„Máme podepsané memorandum o spolupráci a budeme připravovat programovou shodu, nějaký programový průsečík. Prvním náměstkem bude Pavel Bosák z Pirátů, ve vedení města bude také Aleš Tolar za STAN,“ řekl Deníku N Zarzycký.

Hnutí ANO tak získává v západočeské metropoli hlavní slovo přesto, že skončilo těsně druhé. „Oni nevyhráli na mandáty, ale na procenta. Je to přesně jako před čtyřmi lety, kdy jsem byl lídr, vyhrál jsem, ale primátorský řetěz jsem musel odevzdat Martinu Baxovi,“ dodal Zarzycký.

Jenže v této sestavě by nová koalice na většinu nedosáhla, měla by pouze 23 mandátů v 47členném zastupitelstvu. ANO však do svého klubu přetáhlo i