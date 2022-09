Hnutí ANO skončilo v Praze druhé se čtrnácti mandáty. Pražský lídr Patrik Nacher v rozhovoru popisuje, se kterými stranami by v možné koalici nemohl spolupracovat, jaké kroky teď podnikne a zda je pro něj zisk pod dvaceti procenty hlasů neúspěchem. „Určitě nebudu někam spěchat. Skončili jsme druzí a tomu musí odpovídat i strategie,“ říká.

Nacher: Pro ANO je to úspěch, pro mě zklamání. Teď se nebudu ponižujícím způsobem připomínat

Vyjednávání v Praze se pomalu rozjíždí. Bohuslav Svoboda říkal, že je velice nepravděpodobné, že by Spolu postavilo koalici s ANO, ale zároveň připustil, že to nemůže úplně vyloučit. Jak to čtete?

Čtu to jako politické stanovisko těsně po volbách a zároveň před druhým kolem senátních voleb, ve kterých je největší množství duelů mezi Spolu a ANO.

To se ale netýká pražského uskupení Spolu a vyjednávání o koalici na magistrátě.

Týká, protože Praha je v zásadě pupeční šňůrou spojená s celostátem. I vy novináři se nejvíc ptáte na koalici s ANO v Praze. Tady, jakkoliv je to komunál, může to mít i přesah do celostátu. Koneckonců tam jsou celostátně známí politici.

Pokud by se v průběhu neděle nikdo ze Spolu neozval, kontaktoval byste je sám kvůli možné koalici? Třeba Bohuslava Svobodu, (šéfa pražské ODS) Marka Bendu či (trojku na pražské kandidátce, místopředsedu ODS) Zdeňka Zajíčka ?

Jsem s nimi neustále v přirozeném kontaktu, potkáváme se třeba ve Sněmovně, takže nebudu lhát, že se člověk při tom setkání baví jenom o Parlamentu. Občas se bavíme i o komunálních volbách. Já se kvůli následujícím krokům ještě poradím s kolegy, jak postupovat tak, aby to bylo důstojné naší pozici, kdy jsme k překvapení mnohých skončili v Praze na druhém místě.

Určitě nebudu ten, který by někam spěchal.

Když jste se před volbami bavili ve Sněmovně, mluvili jste i o možné povolební spolupráci a za jakých podmínek by byla možná?

Ne. Volby navíc dopadly jinak, než ukazovaly průzkumy, tudíž by vyjednávání předtím bylo takové nepokorné, to bych nikdy neudělal.

Teď není kam spěchat, je před námi druhé kolo senátních voleb. Pokud si vzpomínám z minula, zastupitelstvo nebylo svoláno dřív než za měsíc, tudíž je spousta času. Výsledkem by měla být silná koalice, která se shodne na jasných programových prioritách, nikoliv koalice, jejímž cílem by bylo