Havlíček: U Senátu věřím v úspěch tří kandidátů ANO, Nagyovou opět přijedeme podpořit

Považujete celkové výsledky ANO za úspěch?

Je to jednoznačný úspěch a pro mě to bylo překvapení, i když jsme trochu předpokládali, že uspějeme. I sněmovní preference nám jdou nahoru.

Současně jsme cítili obrovskou podporu, když jsme udělali více než 230 zastávek po republice, takže jsme očekávali, že by to mohlo být dobré. U Senátu, byť je to první kolo, je to obrovská satisfakce. Lidé se jasně vyjádřili, že nejsou spokojení s touto vládou.

Chci se zeptat na velká města. Vypadá to, že ztratíte Brno (ANO zde nakonec skutečně skončilo druhé za koalicí ODS a TOP 09, pozn. red.), a také České Budějovice, tam už je to jasné, tudíž ten výsledek je horší.

Záleží na tom, jak se na to díváte. My jsme posílili