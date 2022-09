ANO míří za postupem ve dvou třetinách senátních obvodů, Babišem ostřelovaný Vystrčil bojuje o zvolení v prvním kole

V roce 2008 se začal psát příběh „oranžové tsunami“ – lidé nespokojení s pravicovou vládou poslali do Senátu ve velkém zástupce opoziční ČSSD. O dva roky později sociální demokraté obdobný triumf zopakovali a horní komora Parlamentu byla jednoznačně v rukou opozice. Nyní je v opoziční roli Babišovo hnutí ANO a zdá se, že do druhého kola senátních voleb má nakročeno velmi dobře.

Po sečtení čtvrtiny senátních okrsků napříč celou zemí je v nejlepší pozici hnutí ANO, které drží postupová místa do druhého kola v 18 senátních obvodech. Druhá ODS postupuje v osmi a KDU-ČSL v sedmi obvodech, dva postupující zatím mají STAN a stejný počet TOP 09. Dva postupující jsou zatím nezávislí kandidáti. Ostatní postupové příčky náleží zástupcům regionálních subjektů (kompletní výsledky najdete zde).

Kandidáti hnutí ANO zatím porážejí současné vládní senátory hned v šesti obvodech – Jičíně, Pardubicích, Olomouci, Novém Jičíně, Ostravě-městě a Kroměříži.

Hraje se o to, do jaké míry oslabí dosud velmi spolehlivá většina vládních stran v horní komoře parlamentu. Klub ODS a TOP 09 má 27 senátorů (obhajuje pět křesel), klub Starostů a nezávislých 24 senátorů (obhajuje šest), klub KDU-ČSL a nezávislých 12 senátorů (obhajuje sedm), Senátor 21 a Piráti sedm senátorů (obhajují dva). To je celkem 71 mandátů z 81.

Systematicky opoziční frakcí v Senátu je klub Proregion s devíti senátory (obhajuje šest); své křeslo už neobhajuje Jaroslav Doubrava (Severočeši, předtím KSČM).

Jedním z ukazatelů, podle kterých se může výsledek voleb měřit, je