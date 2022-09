Lidé si vybrali své zastupitele a senátory, čekání na kompletní výsledky se protáhne

Hlasování v letošních komunálních volbách ve 14 hodin skončilo. Lidé si v nich vybrali vedení svých radnic na příští čtyři roky. Souběžně v úvodním kole senátních voleb určili minimálně to, kteří uchazeči se dostali do užšího výběru na 27 míst v Senátu. Úplné výsledky obecních voleb budou známy zřejmě opět až v neděli ráno. Kompletní výsledky senátních voleb by mohly být k dispozici už během noci.