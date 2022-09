Jak ušetřit elektřinu? Sledujte hlavně chladničku, sušičku a myčku

V tomto textu najdete odpovědi na šest otázek:

Jaký je nejjednodušší návod jak ušetřit? Kde děláme při šetření nejčastější chyby? Jak měřit spotřebu? Je důležité přesně vědět, kolik elektřiny spotřebují naše domácí spotřebiče? Které spotřebiče jsou největšími „žrouty“ elektřiny? Jak úsporně prát, vařit, svítit…

Odpovědi jsme připravili ve spolupráci s Andrejem Šimou, který působí jako finanční a rovněž energetický poradce.

Díky technologickému pokroku stále více platí, že co je ekologické, je také ekonomické, a dokonce přináší větší komfort. Šimo to ilustruje na několika příkladech.

Pokud jste dosud v místnosti svítili běžnou žárovkou dvě hodiny denně, koupě LED žárovky se vám vrátí za půl roku. Výměna halogenové žárovky za LED žárovku se rovněž vrátí do jednoho roku.

Pokud máte relativně novou chytrou televizi a máte možnost sledovat internetovou televizi, ušetříte třikrát – na nižší spotřebě televize, na spotřebě (velmi vysoké číslo) a na pronájmu set-top boxu, který už můžete vyhodit. K tomu navíc pravděpodobně máte i televizi s větší úhlopříčkou.

Výměna patnáct až dvacet let staré chladničky za novou (energetické třídy C) se vám vrátí do čtyř let a získáte mnoho nových funkcí, například automatické odmrazování.

Jaký je nejjednodušší způsob, jak ušetřit peníze?