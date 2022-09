Americký film To nic, drahá premiérovaný letos na festivalu v Benátkách předcházela skandální pověst. Všem těm aférám a fámám navzdory je to velice nevzrušivé dílo. Způsob, jímž se film nezdařil, je ale v něčem symptomatický.

Když poselství vytlačí tajemství. Skandální, přesto nevzrušivý film To nic, drahá míří z Benátek do českých kin

Každé období dá vzniknout nějaké dobově specifické formě pitomosti, způsobu, jak dělat špatné umění. Film herečky a režisérky Olivie Wildeové To nic, drahá je v tomhle smyslu typickým produktem dneška.

Tedy času, v němž sílí trend po uměleckých dílech požadovat, aby vyjadřovala to správné poselství a činila to způsobem pokud možno co nejjednoznačnějším, nekomplikovaným nějakými zneklidňujícími nejistotami a vůbec čímkoliv, co by publikum mohlo od požadovaného vyznění odvést, nebo dokonce samotné vyznění nějak zpochybnit.

Tahle tendence může umění i zábavu dost