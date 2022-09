Vývoj bojů: Ne, Rusko se proti Putinovi nebouří, muži poslušně jdou na jatka

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů ze čtvrtka 22. září. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Dvě čerstvé Putinovy podlosti. Asi je lepší nenechat se mýlit záběry z větších ruských měst, na kterých pár stovek lidí protestuje proti mobilizaci. A nepřecenit ani videa z hranic se sousedními státy nebo z letišť, kudy prchá část lépe informovaných a asi i majetnějších ruských mužů.

Mobilizace v Rusku běží naplno a statisíce budoucích vojáků poslušně nastupují do letadel, autobusů a vlaků, aby mnozí z nich odešli vstříc smrti, po které se promění v bílé lady pro pozůstalé. Míra mobilizace dokonce naznačuje, že do boje nakonec půjde více než avizovaných 300 tisíc nových vojáků.

Odborový svaz leteckých dispečerů dokonce ruského premiéra požádal, aby jeho členové, z nichž desítky z Irkutska, Kamčatky a Magadanu dostaly povolávací rozkazy, nemuseli jít do války. V opačném případě je ohrožena civilní letecká doprava.

Větší výpovědní hodnotu než záběry na pár statečných a rozumnějších poskytují videa z regionů. Až na výjimky se tato obrovská nešťastná země opět podvoluje svému diktátorovi. Nelze vyloučit, že pokud zajde příliš daleko, změní se to. Jenže v tuto chvíli to tak nevypadá.

Navíc Rusové právě dnes začali na okupovaných územích referenda o jejich přičlenění k Ruské federaci. Průběh nemá nic společného se skutečným hlasováním a výsledek je předem jasný – obyvatelé se zdrcující většinou přihlásí k Putinovi. Výsledky uzná možná Severní Korea a ještě pár podobných psychopatických režimů, ale jinak z celého světa nikdo. Kremlu to však nebude bránit v tom, že od nynějška jakoukoli ofenzivu proti těmto oblastem bude před domácím publikem označovat za útok na vlastní území.

"What do I need to put? "Yes" or "no"?" pic.twitter.com/OLYdMZqdzP

— Dmitri (@wartranslated) September 23, 2022