Pointa N: Svátek demokracie a šlehačkový atentát

Hlavní události dne vybrala a okomentovala Barbora Loudová.

S úderem druhé odpolední v Česku začaly volby. Pojďme si shrnout, co se zatím událo. Nejprve ale v rychlosti připomeňme, jak to celé vůbec probíhá. Dnes je ještě možné odevzdat hlasovací lístky do deseti hodin. Zítra můžete volit od osmi do dvou odpoledne.

Výsledky prvního kola senátních voleb by mohly být známy do sobotního večera, kompletní výsledky asi v neděli nad ránem. Například při minulých komunálních volbách byly definitivní výsledky, včetně Prahy, zhruba o půlnoci. Od 19. hodiny se však příliš neměnily.

Komunální volby se konají v 6 243 obcích. Zapeklité na tom je, jak se vůbec hlasuje. Kdo již rozkládal onu pověstnou obrovskou volební plachtu, promine. Ovšem v prvních dvou hodinách přišla k urnám v průměru desetina voličů. Místy byla účast až pětinová. Nebude tedy snad od věci osvěžit si, jak lze volit.

Každý máme tolik hlasů, kolik se volí v naší obci zastupitelů. Možnosti jsou tři: Zaprvé lze volit pouze stranu. Každá kandidátní listina má velký čtvereček, kam uděláte křížek. A je to. Třeba v Praze si tak vybrané uskupení rozdělí všech 65 hlasů.

Rovněž ale můžete vybrat konkrétní kandidáty, kterým křížek dáte. Napříč stranami a hnutími si vyberete tolik oblíbenců a oblíbenkyň, kolik je míst ve vašem zastupitelstvu. Pozor však na to, abyste věděli, kolik přesně to je. Když se netrefíte, budou vaše hlasy neplatné.

A ještě zbývá kombinace obého.