Vyhrocená kampaň na Vysočině: Babiš po vsích burcoval proti Vystrčilovi, ten rozdával čaj na uklidnění

Na plakátech pod fotografií předsedy Senátu Miloše Vystrčila, které visí na mnoha místech na Jihlavsku, je heslo #vytrvale. A vytrvale tu jeho předvolební kampaň kritizuje opoziční lídr Andrej Babiš. Celý týden objíždí zdejší města i vesnice spolu s kandidátkou do Senátu za jeho hnutí Janou Nagyovou.

„Děláme tady kampaň hlavně pro paní Nagyovou, v pátek začínají volby,“ prosí Babiš ve čtvrtek voliče v Mrákotíně uprostřed malebných kopců, aby přišli v následujících dnech volit.

„To je střet paní Nagyové – a řekl bych bezpráví – proti panu Vystrčilovi, který je třicet let v politice. Začínal v Občanském fóru v roce 90. Jistě víte, kdo to je. Pro Tchaj-wan, pro Ukrajinu, pro naše lidi toho moc neudělal. Je to takovej reprezentant toho, proti čemu my jsme vlastně vznikli,“ hřímá expremiér ve vsi nedaleko Telče.

Je půl desáté dopoledne a je to dnes už jeho druhá zastávka. Na programu jsou především menší obce kolem Telče a Jihlavy. „My kritizujeme stávající vládu, je úplně neuvěřitelné, jak oni jsou otrlí,“ říká Babiš do mikrofonu. Od kritiky předsedy Senátu se nyní přesunul ke svému tradičnímu tématu na těchto mítincích – výtkám vůči vládě. S podobným proslovem tu za celý týden projel přes dvacet obcí.

Zatímco Babiš mluví, Nagyová rozdává lidem letáky a müsli tyčinky s nápisem „Zase bude líp“. Když od jednoho místního dostává růži, s dojetím