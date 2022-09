Finanční správa za reklamu na Čapím hnízdě doměřila daň. „Nelze z toho nic dovozovat,“ píše policie

Předtím, než policie koncem července odložila takzvanou reklamní větev Čapího hnízda, musela se vypořádat i se závěry krajských poboček finančních správ. Ty kontrolovaly tři desítky firem Agrofertu a zkoumaly, zda na Čapím hnízdě nedošlo ke krácení daní.

Největší sumu za reklamu v průběhu let 2010 až 2013 poslala mateřská společnost Agrofert, a to v celkové hodnotě 95 milionů. Pokud by policie prokázala, že se jednalo o účelové platby, stát by v těchto letech jen od samotného Agrofertu přišel o 18 milionů korun na daních.

Finanční úřad podle policejních dokumentů, do kterých Deník N nahlédl, prováděl u firmy relativně časté kontroly. V průběhu let, kdy Agrofert na farmu posílal desítky milionů, úřad nepojal žádné podezření. A to i přesto, že v roce 2014 dostala finanční správa upozornění od německého finančního úřadu ohledně podezření z krácení daní. Správa spadající pod ministerstvo financí, v jehož čele byl v té době šéf hnutí ANO Andrej Babiš, však podnět nepředala policii.

Policie si začátkem roku 2020 vyžádala od jednotlivých správců daně dokumenty, konkrétně od Finančních úřadů pro Středočeský kraj, Karlovarský kraj, Plzeňský kraj, Jihomoravský kraj.

Klíčový ale byl rok 2017, kdy finanční úřad provedl u mateřské společnosti Agrofert mimořádnou kontrolu za rok 2013. V daném roce Agrofert poslal na Čapí hnízdo 25 milionů. Závěry kontroly hovořily jasně: akciová společnost úřady nepřesvědčila, že