Vývoj bojů: Rusové zuří kvůli výměně zajatců, kterou Putin překvapil

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů ze středy 21. září. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Nečekaná výměna: Vladimir Putin ve středu potěšil všechny jestřáby v Kremlu a na ministerstvu obrany, když vyhlásil částečnou mobilizaci. Na druhou stranu jim večerní zpráva podle slov jednoho analytika připravila „infarktové stavy“.

Rusko a Ukrajina se dohodly na výměně válečných zajatců, ale ne jen tak ledajakých. Ukrajinci propustili 55 nejmenovaných Rusů a proruských Ukrajinců a Viktora Medvedčuka.

Jde o proruského oligarchu a politika na Ukrajině, který je již léta podporován Kremlem. Putin je kmotrem jeho dcery. Po začátku invaze se mu podařilo uprchnout z domácího vězení, ale o několik měsíců později ho Ukrajinci chytili oblečeného v maskáčích na západní Ukrajině – zřejmě se pokoušel o útěk.

Rusové zase propustili 215 ukrajinských vojáků, především obránců Azovstalu, z nichž více než polovina je přímo z praporu Azov. Rusové tyto bojovníky označují za největší ukrajinské fašisty.

Mezi propuštěnými je i pět velitelů, kteří bránili Mariupol, například Serhij Volynskyj, Svjatoslav Palamar a Denys Prokopenko. Propuštěno bylo také deset zahraničních bojovníků, převážně Britů, kteří bojovali za Ukrajinu.

🇺🇦 The commander of #Azov Regiment Denys Prokopenko and his deputy Svyatoslav Palamar have been released from Russian captivity. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/4FpzoIJlRg

Není jasné, proč Rusové s takovou výměnou souhlasili. Pro Rusy jsou prapor Azov a jeho velitelé ztělesněním toho nejhoršího, proti čemu na Ukrajině bojují.

Je otázkou, zda se výměna týkala pouze Medvedčuka. Spekuluje se, že mezi 55 propuštěnými ruskými vojáky mohou být vysocí důstojníci, kteří byli zajati nedávno. Například podplukovník zajatý u Charkova, o němž se říkalo, že je ve skutečnosti významným generálem.

Jde však pouze o spekulace. Hněv, který na sociálních sítích předvedli ruští vojenští blogeři, ovšem ukazuje, že tento krok nechápou.

The release of the Azov leadership is an even bigger blow to Russian nationalists than the Kharkiv retreat. The retreat could be explained by the mistakes of the military, while the release of the Azov command undermines the very idea of "denazification". 1/

A🧵 pic.twitter.com/Jkm6PZPd5D

— Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) September 22, 2022