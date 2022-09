Festival Film a architektura uvede poctu géniům moderní architektury i architektonickou inspiraci Jana Hřebejka

Jedenáctý ročník festivalu Film a architektura odhaluje nabitý program. Jedenáctý ročník s názvem Body zlomů zavítá do měst po celé republice a na Slovensku v termínu od 29. září do 4. října.

Filmový festival zamíří pojedenácté do českých a slovenských kinosálů i do nevšedních prostor. Letos představí 34 filmů v České republice a na Slovensku, a to v pěti festivalových sekcích – Body zlomů, Pocta Aleně Šrámkové, Neviditelní architekti, Design & Build a Inspirace Jana Hřebejka.

Ve čtvrtek 29. září proběhne ve velkém sále kina Světozor oficiální zahájení festivalu snímkem Inženýrova fantazie. Nevšední pocta skromnému géniovi Peteru Riceovi přibližuje mimořádnou kariéru a osobnost jednoho z nejuznávanějších statiků konce 20. století, stojícím za světoznámými stavbami jako Opera v Sydney, Centre Pompidou nebo Lloyd’s Building.

Program nabídne filmy s poutavou architekturou a představí i jejich nepříliš známé autory v sekci Neviditelní architekti. Výjimečnou projekcí bude experimentální snímek Esquizo z roku 1970 španělského architekta Ricarda Bofilla, mimo jiné autora několika pražských realizací jako Corso Karlín nebo rezidence Obecní dvůr. Chybět nebude ani filmová pocta nedávno zesnulé první dámě české architektury Aleně Šrámkové.

Diváci se mohou těšit i na festivalové diskuse s tvůrci a hosty. Projekcemi francouzského dokumentu Jean Prouve’s House a snímku Pina renomovaného režiséra Wima Wenderse provede diváky v pátek 30. září v Kině 35 režisér Jan Hřebejk. Ten je nejen významnou osobností současné české kinematografie, ale také velkým fanouškem architektury. Ve své filmové sekci Inspirace vybral snímky, ve kterých hraje architektura hlavní i vedlejší roli.

„Pro letošní ročník jsme ke spolupráci přizvali filmového režiséra Jana Hřebejka. Pro festival vybral výrazné a specifické filmy, které osobně uvede. Jedním z nich je celovečerní film Pina, propojující tanec a architekturu, jehož filmové lokace se odehrávají v současných stavbách významných architektů. Festivalové projekce se uskuteční i v prostoru tzv. Kafkárny, bývalém ateliéru Bohumila Kafky, v současnosti sídle ateliéru sochy pražské UMPRUM, který bude otevřen během festivalu Den architektury a kde se mimo jiné. natáčely filmy Pupendo a Monstrum. Druhý snímek o francouzském designerovi a průkopníkovi modulární architektury, který nás zavede do autorova vlastního domu, natočil francouzský režisér Stan Neumann, pravnuk slavného českého básníka S. K. Neumanna,“ říká ředitelka festivalu Marcela Steinbachová.

Festival zakončí 3. října v pražském kině Světozor a o den později v brněnském Kino Art bizarní dokument The Bubble přibližující oblast Villages, největší komunitu důchodců v Americe. Tento neustále se rozšiřující utopický projekt amerického snu má ale ekologické a sociální dopady na své vnější okolí. Po pražském promítání proběhne filmový komentář Aleše Stuchlého a Víta Schmarce z pořadu Čelisti Radia Wave.

Festival Film a architektura zavítá letos do Prahy, Brna, Frýdlantu, Hodonína, Hradce Králové, Hranic, Josefova Dolu, Karlových Varů, Libčic nad Vltavou, Nymburku, Opavy, Ostravy, Pardubic, Piešťan, Plzně, Rajeckých Teplic, Řevnic, Ústí nad Labem, Vratislavic nad Nisou, Vysokého Mýta, Zlína a Žiliny. Ozvěny festivalu se odehrají o dva týdny později v kinosále Velvyslanectví České republiky v Berlíně.

Detailní program a vstupenky naleznete na filmarchitektura.cz.

