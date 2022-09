„Měl jsem chuť jen tiše odejít.“ S Pithartem o úspěších a selháních „jeho“ Senátu i lidském IQ

Co se z rozhovoru mimo jiné dozvíte:

Co Petr Pithart chválí na současném Senátu?

V čem naopak horní komora podle něj v minulosti naprosto selhala?

Proč KDU-ČSL před lety Pitharta nejdříve odmítala na svou kandidátku?

Co považuje za důležitější než IQ a vysokoškolské tituly?

V dokumentárním portrétu z cyklu Expremiéři jste před devíti lety řekl: „Ty dvě funkce v Senátu mi vlastně sedly mnohem víc než premiérská role. Kdybych se mohl znovu rozhodovat, na funkci premiéra bych si netroufl.“ Považujete Senát za svoje dítě?

To je hodně silné výrazivo, ale bylo v tom něco osudového. Josef Lux mi v srpnu 1996 na poslední chvíli navrhl kandidovat za lidovce. On pro mě musel najít takový obvod, kde by byl místní tajemník ochoten mě vzít. Lidovci mě ani moc nechtěli. Myslím, že to bylo kvůli tomu, že jsem byl jediný bývalý komunista, který kdy za ně kandidoval.

Důvěru jsem si ale získal na jedné dramatické schůzi, na které jsem měl být představen. Plénum se bouřilo, ale jedna poslankyně vstala a velmi energicky řekla: „Já jsem taky z komunistické rodiny, a jestli mě někdo odnaučil komunismus, byl to Petr Pithart na seminářích na právnické fakultě.“

Teprve tehdy mě lidovci přijali a s mou kandidaturou souhlasili. Bylo už strašně pozdě.

Přesto jste se stal rovnou předsedou Senátu, ačkoli lidovci pro to neměli vyjednanou politickou podporu.

Dostal jsem obvod, ke kterému jsem neměl žádný vztah, takže plakáty tam proti mně byly velmi vtipné. Třeba: „Pražák, toho už tu neuvidíte.“ Tehdy jsem si říkal, že těm lidem rozumím, byl tam i silný kandidát ODS, ředitel nemocnice…

Ale já jsem ty volby nějak vyhrál. A Josef Lux v hospodě měsíc před prvním zasedáním řekl starým funkcionářům sedícím u piva: „Já vám tady představuju Petra Pitharta, budoucího předsedu Senátu.“ Já myslel, že úplně zešílel. Ale on to věděl, on to dokázal.

Dokázal lépe predikovat než vy.

Ano. Pak se mi stalo něco, co se snad nikomu jen tak nestane