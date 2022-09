Co čeká Brňany po volbách? Ve hře je i velká koalice

Komunální volby začínají, kampaň v ulicích měst i na sociálních sítích vrcholí. A strany a hnutí v Brně už teď vědí, s kým by šly do koalice, až budou v sobotu odpoledne zveřejněny výsledky. Lidovci by chtěli znovu vládnout s ODS, Zelení a Žít Brno s ní naopak mají nejmenší programovou shodu. Ve hře je i velká koalice hnutí ANO a kandidátky Společně, tedy ODS a TOP 09.