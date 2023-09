Budete-li v Chile na tamní největší státní svátek, připravte si dvojnásobné spropitné. A neopovažujte se ho nedat

Chilský deník Aleny Cicákové: Zeptejte se jakéhokoliv Chilana, co dělá v první polovině září, a odpověď bude vždy stejná. „Pero estamos casí tiki taka para el 18 po.“ V překladu: „Jsme skoro připravení na oslavu osmnáctého září.“ „Dieciocho“ (osmnáct) je zkratka pro státní svátek, který připomíná vznik nezávislého státu a výročí prvního zasedání chilské vlády v roce 1818.

Přípravy na oslavu probíhají již několik týdnů i měsíců předem. Velká část populace si s obrovským, nakažlivým nadšením plánuje, kde zrovna bude slavit pro vlastenecky smýšlející a hrdé Chilany tak důležitý svátek. Nakupují se hordy jídla, především masa, protože doma na svém zahradním grilu „quincho“ budou dělat „asado“ – tedy grilovačku.

V průběhu velmi patrioticky zaměřených oslav se po celém Chile pořádají kulturní akce, vojenské přehlídky a soutěže v tradičním tanci cueca – tedy kohoutím tanci. Je to příležitost sezvat celou rodinu, nejbližší přátele a pospolu pak hodovat až do dalšího rána. Tedy do dalších dvou či tří následujících rán. Protože oslavy pokračují i 19. a 20. září. Bezpodmínečně skvělá záminka pro pořádnou party, kterou ocení i turisté.

Co se ale zdůrazňuje méně, je zvýšená sazba spropitného právě během období těchto svátků. Ale od začátku.