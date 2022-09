„Naše horká fáze je, že měníme heslo ‚Za Babiše bude líp na: co my bychom dělali, kdybychom byli ve vládě,“ řekl předseda hnutí Andrej Babiš.

Babiš také vysvětlil titulní stranu dnešní Mladé fronty dnes a Lidových novin. „Teď poslouchejte novináři, tohle je reklama na Čau lidi. Blesk nám to odmítl,“ řekl.

Babiš si před novináři pochvaloval marketingový úspěch inzerátu. “Teď vás to zaujalo, všichni o tom mluví” řekl.

From previously buying up the media Babiš is now telling supporters to bypass it and follow his “show” on Facebook etc.

(Hard to imagine any newspaper worthy of the name accepting this ad). pic.twitter.com/o0XoCUxb5S

— Ian Willoughby (@Ian_Willoughby) September 5, 2022