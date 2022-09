Na Rusko nezvykle blesková akce – první mobilizovaní už odjíždějí autobusy do vojenských kasáren a začínají s výcvikem. Ženy pláčou a vycházejí na ulici s hesly jako: „Náhradního syna nemáme!“

Co je v tajném sedmém bodě výnosu o mobilizaci? Milion Rusů se kvůli němu může ocitnout v zákopech

Jakutsko. Amingský okres. Muži kouří a nervózně přešlapují. V Jakutsku je už chladno, teplota klesla k nule (v lednu tu bude minus 40). Lidé mají čepice, a tak není vidět jejich svraštělá čela.

Jsou tu i ženy, ačkoli je zatím nikdo na ukrajinskou frontu nezve, pokud nejsou zdravotní sestry nebo lékařky.

Atmosféra v okresním centru Amga před budovou, ve které vojenští komisaři přijímají od povolaných doklady a pak jim rovnou ukazují na přistavené stařičké mikrobusy zvané „tabletky“, je chmurná. Loučení silně připomíná historické záběry ze 40. let minulého století. Jen mobilní telefony, které má většina přítomných stále na uchu, dávají znát, že se píše rok 2022.

Mobilizace, kterou ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil teprve včera ráno, je v Rusku v plném proudu. Máloco se v zemi, kde čas plyne pomaleji, než jsme zvyklí, odehrává tak rychle jako odvedení statisíců mladých Rusů na bojiště. Důvodů je hned několik. Především ruská armáda ustupující té ukrajinské nutně a co nejdříve potřebuje čerstvé posily. A zadruhé, do kasáren musí být převezeno co nejvíc mužů dřív, než