Ano, Vladimire, víme, že „to“ můžeš zmáčknout, není to nic nového. Jaké scénáře jsou teď ve hře

Analýza: Třetí fáze ruské agrese proti Ukrajině, charakterizovaná částečnou mobilizací a opětovnými jadernými výhrůžkami, je realitou. Mnozí experti soudí, že mobilizace selže. Co se ale může stát pak? A hlavně – co se stane mnohem dříve, až na okupovaných územích proběhnou „referenda“, jejichž výsledek Rusko poněkud bizarně ohlásilo předem?

Zástupce šéfa ruské bezpečnostní rady je pozice zřízená jako luxusní trafika pro Dmitrije Medvěděva, bývalého ruského prezidenta a premiéra. A také pozice, z níž Medvěděv včera vyhlásil: „Referenda se uskuteční a donbaské republiky a další území budou přijaty do Ruska.“

Medvěděv tak fakticky vysvětlil, že kdyby někdo měl pocit, že Ukrajinci na okupovaných územích o něčem rozhodují, mýlí se.

A přidal hrozbu, kterou vrcholní ruští politici používají často: totiž že Rusko má mocné jaderné zbraně a použije je, kdykoliv bude chtít.

Západ by mohl odpovědět: ano, víme to, jste s tím už trochu únavní. Použít podle vlastní vůle je ostatně můžete od roku 1949, kdy jste provedli první jaderný test.

Rusko nicméně nyní zkouší ukrást ukrajinské území, prohlásit ho za své. A říká, že ho pak bude bránit (přesněji: bránit výdobytek své agrese) i jadernými zbraněmi. Co se tedy může dít dál?

Scénář, který už se odvíjí: Zfalšovaná „referenda“

To, co se začalo dít dnes, jsou falešná referenda ve čtyřech regionech Ukrajiny, které Rusko částečně okupuje: bráno od západu jsou to Chersonská, Záporožská, Doněcká a Luhanská oblast. Referenda jsou načasovaná ode dneška do úterý 27. září.

A map of the approximate situation on the ground in Ukraine as of 00:00 23/09/22. pic.twitter.com/vxK1fH5niu — War Mapper (@War_Mapper) September 23, 2022

Šéfredaktor zahraničnězpravodajského portálu Voxpot Vojtěch Boháč popsal, že dlouhá doba konání „referend“ může posloužit jako vysvětlení, proč před