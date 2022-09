Příjmy padají, náklady s válkou výrazně rostou. V Kremlu teď řeší, jak do rozpočtu dostat další peníze, říká ekonom

Na co se v rozhovoru ptáme:

Co bude částečná mobilizace znamenat pro ruskou ekonomiku?

Jak bylo pro Rusko úspěšné navyšování cen plynu?

Jak se změnil život Rusů od začátku války?

Ruský prezident Vladimir Putin ve středu oznámil částečnou mobilizaci. V souvislosti s tím jsme viděli okamžitou reakci trhů, klesat začala moskevská burza, oslabil i rubl. Jsou takové signály v tuto chvíli relevantní?

To, co se stalo například na akciovém trhu, je jednoduše důsledkem toho, jak lidé vidí současnou situaci. Není to tedy pouze reakce na částečnou mobilizaci. Ale prostě na to, že válka dále pokračuje, a sankce tak budou dále dopadat na ruskou ekonomiku.

Jedná se tedy spíše o potvrzení dlouhodobých nálad?

Ano, tak mi to připadá. Pokud se podíváte na současnou situaci na moskevské burze, tak ve srovnání s koncem roku je níže asi o 40 procent. To tak nějak shrnuje, jak válka nebo sankce na Rusko dopadají. Poprvé tamní burza klesla v únoru, následně se pouze stabilizovala a znovu pak prudce klesla v úterý.

Po začátku války nebylo jisté, do jaké míry sankce ruskou ekonomiku ovlivní. Nyní je více než půl roku po válce, co o těch dopadech víme?

Rozhodně vidíme, že sankce fungují. A stačí se podívat na