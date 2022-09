Pointa N: Putin volí pro Rusy smrt, Ukrajina zachránila život svým superhrdinům

Rusko začalo mobilizovat. Některým Rusům se ale do války nechce, zemi opouštějí a západní státy zvažují, jak s nimi naložit. Ukrajina mezitím oznámila jednu šťastnou zprávu – z ruského zajetí se vrací část velení obránců oceláren Azovstal. A v Česku zítra začínají komunální a senátní volby.

Hlavní události dne vybral a okomentoval Štěpán Vojtěch.

Nač chodit do války

Ruský vládce Vladimir Putin probral svým ohlášením mobilizace část ruské společnosti z letargie. Válka, kterou jejich země vede na Ukrajině a s níž si mnozí nedělali těžkou hlavu, se pro ruské muže i jejich rodiny stala osobní hrozivou vyhlídkou, kterou kdykoliv může přiblížit povolávací rozkaz.

Někteří Rusové proto spěšně vykoupili letenky do zahraničí nebo se vydali na hranice s Finskem či Gruzií, aby se povolání do války vyhnuli. A pro Západ, který nedávno zažil ožehavou debatu nad udělováním víz ruským občanům, tím otevřeli nesnadnou otázku, co s nimi.

Proti tomu, aby se těmto lidem poskytoval azyl, se už vyslovily Litva nebo Finsko. Rovněž český ministr zahraničí Jan Lipavský sdělil, že lidé prchající z Ruska před povolávacím rozkazem podmínky pro udělení humanitárního víza nesplňují. Naopak Německo vyhlásilo, že je připraveno ruské dezertéry přijmout.

Podle novinářky Ekateriny Kanakové ze zakázané stanice Echo Moskvy mají prchající Rusové nyní především tři možnosti: jít bojovat, jít do vězení, nebo protestovat.

A jak se někteří mohli v ulicích ruských měst přesvědčit