Ačkoliv bývalému premiérovi Andreji Babišovi hrozí v kauze Čapí hnízdo při prokázání viny nepodmíněný trest vězení na dobu pěti až deseti let, žalobce Jaroslav Šaroch překvapil tím, že navrhl pouze podmíněný a finanční trest. Důvodem je několik polehčujících okolností. Renomovaní představitelé justice současně popisují, v čem podle nich udělal státní zástupce chybu.

Proč žalobce nemluví, proč navrhuje pro Babiše jen podmínku a co může expremiérovi pomoci

Ta informace mohla mnohé zaskočit: státní zástupce, který obžalobu na Andreje Babiše připravil a podal, pro něj sám navrhl mnohem mírnější trest, než jaký je za daňové podvody stanoven zákoníkem. Pokud by se soud ztotožnil s jeho názorem, v případě uznání viny by Babiš unikl vězení a odešel by od soudu s tříletou podmínkou a peněžitým trestem ve výši 10 milionů korun.

Rozhodnutí o vině a konečné výši trestu ale leží pouze na soudu, stanovisko státního zástupce pro něj není nijak závazné. Ostatně i sám žalobce může v průběhu líčení ještě svůj názor změnit a výši trestu upravit v závěrečné řeči.

Nejen kvůli tomu sledují právní odborníci tuto kauzu s velkým napětím. Na jedné straně je sice soudce Jan Šott připraven soudit Babiše ještě za další trestný čin – poškozování zájmů EU –, čímž by se mu výrazně přitížilo, ale na druhé straně má bývalý premiér v záloze hned