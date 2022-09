Zdá se, že Rusku teče do bot. NATO je připravené bránit své území, reaguje na hrozby Lipavský

Vladimir Putin ohlásil částečnou mobilizaci a to, že se Rusko bude bránit všemi prostředky. Jak to vnímáte? Co to reálně znamená?

Podle mě je to akt zoufalství, požene na smrt další lidi zcela zbytečně. Naše odhodlání bránit nezávislost a územní celistvost Ukrajiny se nezmění, pro Česko jde o princip. Zároveň jde o naši vlastní bezpečnost, protože ruské imperiální plány nekončí na Ukrajině. Kdybychom Ukrajinu nechali, Putin bude chtít pokračovat dál až do střední Evropy.

Nesmíme polevit v našem odhodlání podporovat Ukrajinu. Zároveň vnímám, že se v souvislosti s referendy, která Kreml plánuje na územích samozvaných pseudorepublik, dá očekávat