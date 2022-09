Vývoj bojů: Mobilizací Putin přiznal, že první kolo prohrál. Druhé se rozhodl utopit v krvi

Co znamená mobilizace pro ruskou a ukrajinskou armádu.

Mapa, která vysvětlí, proč Putin mobilizuje a naléhavě organizuje referenda.

Bojuje Rusko skutečně s celým NATO?

Putin anektoval Krym také proto, aby tam měl základnu pro své námořnictvo, a teď ho musí ze strachu stáhnout dál na východ.

Video dne – tanková bitva z dronu

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z úterý 20. září. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Koho zmobilizují. Ruský prezident vyhlásil částečnou mobilizaci. Podle jeho ministra obrany by se měl zvýšit počet vojáků o 300 tisíc. Toto číslo ale nemusíme brát jako konečné, Putin připravil podmínky pro jeho další zvýšení, pokud to bude nutné. Armáda bude vybírat pouze ze záložníků, kteří v ní již sloužili. Sergej Šojgu tvrdí, že jich je v zemi 25 milionů. Má zájem o „konkrétní vojenské specializace s odpovídajícími zkušenostmi“.

Ještě před několika dny Kreml tvrdil, že válka probíhá podle jeho plánů. Mobilizace je důkazem, že jako vždy lže. Podle plánů měla Ukrajina padnout za tři dny a ne, že za více než půl roku zemře 50 tisíc ruských vojáků.

Jen diktátor, kterému nezáleží na občanech, na životech lidí, ale jen na sobě a na svém přežití, to může nazývat dodržováním plánu. Takové vysvětlení od něj může přijmout jen země zničená propagandou a zbavená svobodné vůle. A samozřejmě užiteční idioti v zahraničí, včetně Slovenska. Ti budou tleskat i Putinovu strašení jadernými zbraněmi, které dnes zopakoval.

Mobilizace znamená kromě přiznání neúspěchu „speciální vojenské operace“ i to, že Rusové potřebují nahradit ztracené nižší důstojníky, poddůstojníky, tankisty… A potřebují nové pěšáky, kterých má ukrajinská armáda více.

Pokud je pravdivý údaj, že Rusové chtějí do války nahnat 300 tisíc nových vojáků, budou mít po odečtení dosavadních ztrát v poli stále méně než Ukrajinci, kteří již mobilizovali asi milion mužů. A mají náskok, protože mnozí z nich již prošli nebo procházejí výcvikem.

Pět věcí, které Putin při mobilizaci možná nezvládne. S každým dalším měsícem války přicházejí z bojišť zprávy o stále hůře vyzbrojených a vybavených ruských vojácích. Staré ocelové přilby nebo prastaré pušky typu Mosin jsou běžným jevem, zejména v jednotkách separatistů z Doněcka a Luhanska. Problém špatného vybavení se ale týká i jednotek přímo z Ruska. Do bojů již museli nasadit zastaralé tanky T-62.

První neznámou tedy je, že Putin sice získá statisíce vojáků, ale nevíme, zda je dokáže vybavit adekvátně 21. století.

Druhou otázkou je, že i když je vybaví, zda je dokáže vycvičit, aby byli účinnou silou. I dnešní zpráva Institutu pro studium války zmiňuje, že armáda posílá do bojů zkušené instruktory z výcvikových jednotek. To znamená, že noví vojáci budou hůře a méně efektivně vycvičeni. To se následně při příchodu na frontu projeví vyššími ztrátami.

Třetí potenciální slabinou je