Generace, která měla kliku (pár poznámek k debatě o Putinově mobilizaci a budoucnosti Evropy)

Značné pobavení vzbudily na sociálních sítích fotky z domácností lidí, kteří odmítají vládní výzvy ke spoření energií (třeba místopředsedkyně Trikolóry Terezy Hyťhové) . Byly na nich termostaty nastavené na vyšší než doporučenou teplotu. Budu mít svých třiadvacet či více stupňů, i kdyby se vrchnost na hlavu stavěla. Ovšemže je to poněkud groteskní – na znamení odhodlaného protestu brutálně zaútočit na vlastní peněženku. A v něčem také velmi české. Ach, ten novodobý tuzemský „disent“. Odehrává se v obýváku a projevuje se teplíčkem.

V něčem podobný zájem přitahují fotky z ruských hraničních přechodů (ne všechny jsou pravé), zachycující předlouhé fronty lidí, kteří se na poslední chvíli chtějí dostat ze země, do Finska, do Mongolska, kamkoliv. Další snímky ukazují pokusy o protiválečné demonstrace. Doprovázeny jsou komentáři – někdy uštěpačnými, někdy pobouřenými – to si teda vzpomněli brzo. To, že armáda jejich státu barbarsky útočí na cizí stát a dopouští se tam zvěrstev, jim nevadilo. Až když se objevila možnost, že by v té válce mohli riskovat i svoje životy, přinutilo je to k aspoň nějaké akci.

Ta uštěpačnost se dá pochopit a v nějaké míře je i oprávněná. Je válka. A roztékat se v proudech soucitných slzí na všechny strany může být i projevem neochoty rozlišovat a někdy i vůbec myslet.

I tak si ale myslím, že se v těch odsudcích také projevila v něčem omezená vnímavost lidí, uvyklých dělat svoje rozhodnutí v celkem svobodných poměrech, žít především za sebe, třeba i aktivně, alespoň v tom zásadním svůj život utvářet a směřovat. Lidí, kteří toho tolik nemusejí. Jistě, člověk je vždycky odpovědný za svoje skutky. Ale v různých poměrech může to břemeno odpovědnosti mít různou váhu. Žijeme v postkomunistické zemi, starší generace prožily v komunistickém režimu kus mládí nebo i dospělosti, měli bychom o tom něco vědět.

Když pochoduješ ulicí

Před mnoha lety na mě udělala velký dojem stručná memoárová kniha německého novináře Sebastiana Haffnera, vzpomíná v ní především na dobu nacistického převzetí moci a první roky jejich režimu (později uprchl do Británie). Popisuje v ní jednu nevýznamnou a velice výmluvnou situaci. Patřil k těm, kdo byli Hitlerem a vším, co reprezentoval, zhnusení.

Takových lidí tehdy nebylo úplně málo. Po ulicích často chodily různé uniformované oddíly, od loajálních občanů se očekávalo, že je z chodníku pozdraví předpisovým zahajlováním. Haffner hajlovat nechtěl, takže se vždycky, když se blížila nějaká uniformovaná formace, zmizel někam do průjezdu nebo do otevřeného obchodu.

Pak byl na nějakém povinném školení, jehož součástí byl i pochod v uniformě. Šel v útvaru ulicí a s hořkostí sledoval, jak lidé mizí v průjezdech a obchodech, aby se tam skryli před… ním. Stal se zdrojem obav, součástí obávané moci, aniž by o to stál, protože se v dané situaci nedokázal vzepřít až „na krev“.

Na konci roku 1981 se chystala invaze armád Varšavské smlouvy do Polska, měly se jí účastnit jednotky ze Sovětského svazu, Východního Německa a Československa. Už byly připravené u polských hranic, ale akce byla odvolaná, místo ní v Polsku přišel Jaruzelského výjimečný stav. Kdyby se tak nestalo, asi by ti českoslovenští vojáci do Polska šli, možná by stoupenci Solidarity kladli odpor, možná by se střílelo. Co by s těmi českými okupanty bylo pak? Jak by se jim žilo? Na co by se ptali?

Vojenskou službu za komunismu jsem už, naštěstí, nestihl. Ale tu pověstnou vojenskou katedru pro vysokoškoláky jsem absolvoval. Byla to velká šaškárna. Ale také jsme se učili text vojenské přísahy, o níž jsme věřili, že ji jednou budeme muset skládat. Přísahat věrnost Sovětskému svazu, komunistické straně. Docela to ve mně leželo, bylo pár lidí, kteří šli radši před soud, než aby něco takového podepsali. Ale s největší pravděpodobností bych mezi ně nepatřil. A to si radši nechci představovat, co by se stalo, kdyby si ty v přísaze jmenované mocnosti usmyslely poslat mi mobilizační rozkaz. Nestalo se.

Moje generace je vůbec dost šťastná generace. Šťastná ve smyslu „měla kliku“. Její příslušníci rádi (a někdy třeba i právem, ale to je jiná otázka) předhazují těm mladším, že nic nevydrží, ze všeho se hroutí, nic nezažili… Ale my jsme toho také nezažili moc – nemyslím jako jednotlivci, každý má svoje ztráty a rány, třeba i veliké. Nedá se ale říct, že bychom jako společenství, skupina, byli kdy vystaveni velké dějinné zkoušce.

Začátek života jsme prožili v pozdní a rozkládající se totalitě, málokdo v ni věřil, většina se nějak protloukala, někdo se třeba choval trochu vzpurně – v určitých mezích. Do skutečně přímého střetu s minulým režimem šla jen malá část z nás. Největší dějinnou událostí našich životů byla revoluce roku 1989, katarzní a také nenásilná, často veselá.

Návrat hrubé síly

A teď by nás mohly dostihnout dějiny. Kritik Josef Chuchma v bezprostřední reakci na projev, v němž Putin vyhlásil částečnou mobilizaci, na web ČT Art napsal: „Tahle smrtelně nebezpečná hra jen tak neskončí. Její důsledky budou dlouhodobé. Evropané od čtyřiceti padesáti výš už do konce svých životů velmi pravděpodobně nezažijí klidné časy.“

Může mít pravdu, bez ohledu na to, jak válka na Ukrajině dopadne a jak dlouho bude ještě trvat. Dějiny si na naše končiny po čase vzpomněly, zdá se. Zatím štelujeme termostaty a čekáme, co bude dál, trochu tušíme, že nepůjde jenom o to nějak překlepat jednu zimu.

Člověk čte poučené analýzy, z nichž vyplývá, že Evropa se musí změnit. Že ve světě, kde začíná hrát větší roli hrubá síla, musí být schopná sílu efektivně projevit. Že evropská demokracie nemůže být stabilní, pokud bude závislá na nedemokratických a třeba nepřátelských režimech, bude jejich rukojmím. A představuje si, co všechno to obnovování síly může stát, co všechno se tomu bude muset obětovat.

Jestli společnost ty historické zkoušky – třeba i v relativně mírné a podobě unese. Zdrojů naděje není málo. Jeden z nich je svým způsobem paradoxní. Když se připomenou velké dějiny, člověka to výrazně „zmenší“. A nakonec dělá, co musí, ne nutně protože to dostal rozkazem, ale protože mu nic jiného nezbývá a je to potřeba. Jeden může trnout obavami, jestli jsme dost silní, soudržní. Třeba prostě budeme muset být.

