Smazala čtvrtmilionovou exekuci za pojištění, které se mělo „nějak zaplatit“. Druhá šance ale visí vysoko

Až do 30. listopadu probíhá druhé kolo Milostivého léta, což je možnost zbavit se exekucí zaplacením jistiny, tedy původní dlužné částky. Překážkou může být fakt, že se finanční situace dlužníků oproti minulému roku zhoršila. „Hrozně se vám uleví, že je to už za vámi, že už to takhle v životě nebude,“ říká paní Denisa, které se podařilo smazat exekuci přesahující v součtu čtvrt milionu.