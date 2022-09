Vyhlášení částečné mobilizace neohrožuje postavení prezidenta Vladimira Putina, míní novinář a politolog Jiří Just, který žije v Moskvě. Podle něj většinu Rusů válka na Ukrajině nezajímá, jsou však naštvaní na Západ, protože na ně dopadají sankce.

Nevidím příznaky, že by se ruský režim hroutil. Víc než Putin ale lidi sjednocuje hněv na Západ, říká novinář

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Jak Rusové hodnotí vyhlášenou mobilizaci a jak může ovlivnit situaci na frontě.

Jak velké mohou být svolávané protesty.

Zda se vytváří podhoubí proti režimu, když válku kritizovala i ikona ruského popu Pugačevová.

Jestli jsou Putinovy hrozby jadernými zbraněmi reálné.

Jak se nyní v Moskvě projevují sankce uvalené na Rusko.

Žijete v Rusku. Můžete se mnou vlastně mluvit otevřeně? Nebo si musíte dávat pozor na to, co říkáte, abyste se nevystavil trestnímu stíhání?

Nejsem Rus. Jsem občan České republiky. Po celou dobu jsem ruský režim za válku kritizoval, nebál jsem se válku nazývat válkou. Myslím si, že můžeme mluvit zcela otevřeně.

Putin měl mít projev o válce na Ukrajině už včera večer, nakonec jej bez vysvětlení odložil na dnešní ráno. Vyvolalo to v Rusku nervozitu?

Nemyslím si, že by většina Rusů seděla u televize a čekala, jestli Vladimir Putin vystoupí. Byla to záležitost hrstky lidí a expertů, kteří chtěli slyšet, co Putin řekl.

Válka stále větší část společnosti nezajímá?

Je to tak. Je to i podložené průzkumy nezávislé agentury Centrum Levada. V březnu se o situaci na Ukrajině zajímalo 72 % lidí, nyní pouhých 32 %. Válka v Rusku existuje pro lidi někde na pozadí, v televizi, v médiích, ale přímo do životů Rusů nezasahuje.

Jak společnost vnímá vyhlášení částečné mobilizace?

Většina mých známých byla v šoku. V Rusku se špitalo o tom, že