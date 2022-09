Začal chaos v propagandě, to znamená, že už je chaos i v Kremlu, říká ruská novinářka

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Zda Rusko ekonomicky utáhne mobilizaci;

v čem udělal Putin chybu;

jakým způsobem teď válku povede;

jaká je šance, že se diktátor dostane do vězení;

proč režim nechal zavřít její domovskou rozhlasovou stanici.

Okupanti utrpěli po kontraútoku ukrajinských sil těžkou porážku na severovýchodě Ukrajiny. V ruském rozpočtu se navíc naplno projevily omezené dodávky plynu do Evropy, které umazaly většinu letošního ruského přebytku. Dokážeš si představit, co se teď děje v Kremlu mezi Putinem a jeho nejužším vedením? Pokud se tedy ještě s někým baví…

Určitě se ještě s někým baví. On chce tu válku dotáhnout až do zimy. To je jediná šance, která mu zůstala, protože jaderné vydírání už nefunguje. Amerika mu jasně řekla, ať na to ani nemyslí, nebo ho zlikviduje. On to nechtěl udělat napřímo, ale přes Lukašenka (běloruský diktátor a Putinův spojenec, pozn. red.). Všichni si pamatujeme na moment, kdy Lukašenko přijel do Moskvy a prosil o jaderné zbraně. Ale ani tímto způsobem se mu to nepovedlo, protože v Americe nejsou debilové a vědí, že když budou jaderné zbraně použité z Běloruska, stejně je jasné, že mu je dal Putin. Zkouší vydírat i přes Záporožskou jadernou elektrárnu. Říká, že to udělali Ukrajinci, ale ani tomu nikdo nevěří. Takže jedinou šancí, kterou on má, je dotáhnout válku do zimy. Myslí si, že v zimě bude válka náročnější, a Ukrajinci proto nebudou tak aktivně bojovat. A taky doufá, že Evropané budou prosit své vlády, aby přestaly pomáhat Ukrajincům.

Pro vlády evropských států to může být v následujících měsících hodně náročné. Když je lidem zima a výrazně se zvyšují částky za energie, můžou ztratit důvěru občanů, tím pádem i legitimitu při pomoci Ukrajině.

Pokud nechcete, aby Ukrajina prohrála a Putin zaútočil na další stát, tak