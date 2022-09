Pointa N: Putin proti vlastnímu národu a Íránky za vlastní svobodu

Hlavní události dne vybrala a okomentovala Adéla Karásková Skoupá.

Mobilizací proti vlastnímu národu

Miliony lidí včera do nočních hodin vyhlížely avizovaný projev ruského prezidenta Vladimira Putina, který před více než 200 dny rozpoutal nesmyslnou válku na Ukrajině. Po úspěšné ukrajinské protiofenzivě na východě země čekal svět mnohé – mobilizaci, výhrůžky jadernou kartou nebo zničením Západu. Dočkal se až dnes ráno a nebyl daleko od pravdy.

Vystoupení se podle Kremlu natáčelo dlouze a složitě a je výsledkem toho, co chtěl Putin, který podle expertů nyní o všem rozhoduje sám, říct. Oznámil částečnou mobilizaci, pohrozil jadernými zbraněmi a zmínil, že Rusko „vítězí a osvobozuje historicky ruská území“ a má „nejlepší jaderné zbraně na světě“.

Jak ale popsala kolegyně Petra Procházková, ruský národ to spíš vystrašilo, než nabudilo do válečné vřavy. Zavládla nespokojenost a chaos, jelikož lidé neví, jak přesně povolávací rozkazy dostanou, ačkoliv se to má stát už během následujících hodin. Místo toho balí kufry, kupují letenky do celého světa nebo se snaží ze státu ujet pozemní cestou a ve velkém si vyhledávají na internetu, jak si zlomit ruku, a uniknout tak narukování.

Mezi odbornou komunitou navíc převládá pohled, že Rusko už si mobilizací nepomůže. Ano, potřebuje především pěchotu a toto je cesta, jak ji získat. Jenže mobilizace nějakou dobu potrvá, vojáky je třeba vycvičit, vybavit, sladit jednotlivé jednotky – a to se dělá těžko, když mnohé útvary, do nichž měli být mobilizovaní vojáci zapojení, jsou zničené nebo demoralizované po bojích na Ukrajině. Včetně útvarů s instruktory, kteří měli podle původních plánů mobilizované záložáky cvičit. Podrobně o tom píše kolega Honza Wirnitzer zde.

Když k tomu navíc přičteme, že na východě země začínají první protesty a další se svolávají, je zřejmé, že se list Novaja gazeta (který ruské úřady zakázaly) mimořádně trefil ve svém dnešním titulku: „Putin mobilizací vyhlásil válku vlastnímu národu“.

Jenže kdo se vládci Ruska postaví? V komentáři to rozebírá analytik Michael Romancov a nevidí to nadějně. Proč? Putin vytvořil v zemi systém, v němž se může opírat o své loajální oligarchy a další spolupracovníky ze svého „politbyra“. Mezi nimi by se sice mohl najít někdo, kdo by zatoužil po Putinově „hlavě“, zároveň ale všichni dobře vědí, že by tím dotyčný na sebe přenesl spoustu problémů, které Putin způsobil. A do toho se zřejmě nikomu nechce.

Pálení šátků kvůli smrti jedné ženy

Dvaadvacetiletá kurdská Íránka Mahsa Aminiová přijela na návštěvu do Teheránu se svým bratrem, když ji minulý týden v úterý před stanicí metra zatkla mravnostní policie. Důvod? Nelíbilo se jí, jakým způsobem měla nasazený hidžáb.

Týž den se mladá žena ocitla v kómatu a po dvou dnech zemřela. Íránská policie tvrdí, že šlo o nešťastnou