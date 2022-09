Čtyři posudky měli z Agrofertu, vlastního znalce zpochybnili. Proč policisté odložili kauzu reklamy na Čapím hnízdě

V případu šlo o to, že společnosti z holdingu Agrofert zaplatily téměř 300 milionů za reklamu na Farmě Čapí hnízdo, což na první pohled vypadá jako ekonomický nesmysl. Platby v letech 2010 až 2013 poslalo celkem 31 holdingových firem. Za mateřskou společnost Agrofert, která poskytla největší částku – 95 milionů –, smlouvu podepsal přímo expremiér Andrej Babiš (ANO).

Pro Agrofert přesto mohly být tyto transakce výhodné. Zaprvé poslal peníze do Babišova projektu, který potřeboval bance splácet stamilionový úvěr, a zadruhé si jako zadavatel reklamy tyto výdaje dal do nákladů, čímž si snížil daňový základ. Pokud by se prokázalo, že šlo o krácení daně, činila by škoda zhruba 40 milionů.

Čtyři posudky od Agrofertu

Policie případ vyšetřovala tři roky a nakonec letos došla k závěru, že reklama nebyla fiktivní a trestný čin se nestal. „Je nutné konstatovat, že nebyla naplněna objektivní ani subjektivní stránka skutkové podstaty trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobně povinné platby,“ shrnuli vyšetřovatelé v usnesení, do něhož Deník N nahlédl.

Tento dokument pomáhá pochopit, jak policisté k tomuto závěru došli.