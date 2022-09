„Smrt Chameneímu!“ Ženy na ulicích pálí hidžáby, protesty se šíří napříč Íránem

Dva protestující byli bezpečnostními silami zastřeleni v Orumíji na západě Íránu a v Piranšáhru u hranice s Irákem, hlásí podle BBC aktivisté.

V Šírázu na jihu země byl zase údajně zabit pomocník policie.

These women in #Iran’s northern city of Sari are dancing and burning their headscarves… anti-regime protests have now spread to dozens of cities from north to south, east to west… all triggered by the death of #MahsaAmini while in the custody of Iran’s morality police. pic.twitter.com/BBDvgC5L1w

— Rana Rahimpour (@ranarahimpour) September 20, 2022