Rusko vojáky mobilizované zítra potřebovalo už včera. Verbování už Putinovu válku nezachrání, soudí experti

Částečná mobilizace v Rusku, ohlášená diktátorem Vladimirem Putinem, začala lží o tom, že ruské invazní jednotky na Ukrajině přišly o „pouhých“ 5937 vojáků. Stejně tak jako lží začala samotná válka. Mobilizace je sice důvod k obavám, ale podle odborníků to platí víc v Rusku než na Ukrajině.

Zrekapitulujme, jak mobilizaci představil ruský ministr obrany Sergej Šojgu: povoláno bude 300 tisíc rezervistů, záložáků s patřičnou specializací a bojovou zkušeností; nebudou to studenti ani vojáci základní služby; Rusko má ve válce proti Západu 5937 padlých, 90 % zraněných se vrátilo do služby a Ukrajina má sto tisíc mrtvých a zraněných.

Ruský ministr lhal prakticky od začátku do konce. Není to překvapivé, ilustruje to ale skutečnost, že ruský režim dál obelhává sebe sama, což pro efektivní vojenskou mobilizaci není dobrý výchozí bod.

Ruský pohled: jako ve světových válkách

Mobilizace je povolání vojáků v záloze do služby za účelem posílení armády pro válku. Jen málo rozhodnutí nese křiklavější symboliku, že jde do tuhého: v historii ruských mobilizací jsou ta z roku 1914 a ta z roku 1941, obě ze světových válek.

Ruský vládce Vladimir Putin se ji dlouho zdráhal vyhlásit – podle odborníků kvůli obavě, že by tím podlomil tezi o speciální vojenské operaci, která jde zcela podle plánu, a kvůli obavě z nepokojů v Rusku.

Nyní se patrně stalo to, že v Putinových očích