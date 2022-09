Kreativních způsobů popularizace vědy není nikdy dost, takže proč ne komiks? říká americká dvojice fyziků

Vědci mají svůj specifický humor. Žertují o grantech, nepovedených statistických výpočtech a převrácených zkumavkách, tedy o tom, co tvoří běžnou náplň jejich pracovní doby.

Interní humor jakékoli profesní skupiny je pro lidi, kteří stojí mimo ni, zpravidla nesrozumitelný. Představte si třeba mladou ženu u počítače, která s odhodlaným výrazem říká sama sobě: „Takhle to bude. Prostě ten doktorát dodělám. Žádná jestli, ale, ani možná!“ Zarazí se a po chvíli, pořád sama k sobě, dodá: „No jo. Ale nějaké to jak, kdy a proč by se hodilo.“ Něco podobného jistě může zažít i člověk, který nikdy nepsal disertaci, ale kdo ji píše, ten či ta se v tom pozná docela určitě.

Převyprávěná příhoda je jedním z mnoha stovek vydání komiksu PhD Comics, který už celých čtyřiadvacet let píše a kreslí Jorge Cham. PhD v názvu má samozřejmě asociovat doktorát – autor ho má ze Stanfordovy univerzity v oboru robotiky –, ale také to znamená „pile higher and deeper“, tedy „hromady vyšší a hlubší“, což bude opět povědomé každému, kdo zná vědecké pracovny a laboratoře.

Jorge Cham už dlouhá léta spolupracuje s Danielem Whitesonem. Ten nekreslí, ale píše – popularizační texty o fyzice. Ta je jeho povoláním, je profesorem fyziky a astronomie na Kalifornské univerzitě v Irvine a podílí se na výzkumu na Velkém hadronovém urychlovači v ženevském CERN.

Jorge a Daniel společně napsali