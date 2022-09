Floridský guvernér posílá Bidenovi letadla s migranty. Ti ho teď za to žalují

Jižní americké státy nezvládají historický nápor lidí migrujících do USA. Republikánští guvernéři se to rozhodli vyřešit po svém: rozvážejí migranty do států, které vedou demokraté.

„A to je jen začátek. Použiju na to poslední cent, který na to mám,“ slíbil floridský guvernér Ron DeSantis poté, co za peníze Floriďanů poslal nejdřív pro padesátku migrantů letadlo do Texasu a pak je nechal převézt na ostrov Martha’s Vineyard. Třicet z nich jej za to dneska žaluje.

Velmi dobře věděl, proč si vybral právě tento ostrov ve státě Massachussets.

Je to vyhlášené