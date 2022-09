Pointa N: „Referendum“ jako strach z kandelábru

Vedení samozvaných lidových republik a dalších okupovaných oblastí na východě Ukrajiny vyhlásila „referendum“ o připojení k Rusku. Co to z pohledu Moskvy může znamenat?

Dnešní dění okomentoval Prokop Vodrážka, situaci na Ukrajině rozebrala Petra Procházková.

Proč jsou světem neuznávaná „referenda“ zásadní

Vyhlášení „referend“ o připojení k ruské říši na okupovaných územích Ukrajiny je výsledkem paniky a strachu, který zachvátil jak ruské vojáky, tak kuloáry Kremlu, ruské podnikatele i politiky, ale především ukrajinské kolaboranty. Ochrana z Moskvy je má uchránit před nejhorším – klidně třeba i před kandelábrem.

Ukrajina totiž v posledních dnech poměrně rychle postupovala na východ a zahnala spoustu vojáků i civilistů buď dál, do nitra separatistických lidových republik, nebo do Ruska. Mnohým funkcionářům okupačních správ se ale nechce ze dne na den přejít do kategorie uprchlíka; rádi by u svých municipálních korýtek zůstali.

Jenže ukrajinská armáda se blíží a v týlu nepřítele aktivně působí ukrajinští partyzáni – několik obdivovatelů ruského světa už přišlo za poslední týden o život. Nechtějí čekat na to, až jim někdo položí bombu pod sedadlo jejich mercedesu. Jak je má uchránit „referendum“, které kromě nich, Kremlu, Republiky Nauru a ke všemu ochotného Lukašenka nikdo neuzná?

Jednoduše. Uzná ho Rusko a rázem na těchto okupovaných ukrajinských teritoriích začnou – z pohledu Moskvy a kolaborantů – platit ruské zákony, včetně