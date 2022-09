Vývoj bojů: Ukrajinci osvobodili symbolickou vesnici a analytik říká, proč jsou ve výhodě

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z pondělí 19. září. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Rychlá ukrajinská protiofenziva, která osvobodila oblast o rozloze asi pětiny Slovenska, skončila, ale to neznamená, že Ukrajinci na některých místech nepostupují. V pondělí oznámili, že osvobodili vesnici Bilohorivka.

Tato vesnice má velký symbolický význam. Nachází se už v Luhanské oblasti. Po dvou a půl měsících tedy Rusko nemůže tvrdit, že ji celou ovládá. Obsazení Donbasu, tedy celé Luhanské i Doněcké oblasti, bylo modifikovaným cílem ruské ofenzivy, s nímž přišli na jaře po selhání útoku na Kyjev.

Rusové zatím ztrátu této vesnice nepřiznali a tuto informaci, která přišla od ukrajinského šéfa oblasti Serhije Hajdaje, je třeba brát s rezervou. Osvobození Bilohorivky ale mají dokazovat videa, na nichž jsou vidět ukrajinští vojáci v obci.

Geolokaci těchto videí potvrzuje i Institut pro studium války (ISW). Je samozřejmě možné, že Rusové vesnici získají zpět; i pokud ji nyní drží Ukrajinci, zatím si tam své pozice nezajistili. Právě u Bilohorivky způsobili Ukrajinci na jaře masakr ruským jednotkám, které se zde pokoušely překročit řeku.

Bilohorivka je malá vesnice, která měla před válkou méně než tisíc obyvatel, ale je to poslední vesnice před Lysyčanskem, od jehož okraje je vzdálená pouhých dvanáct kilometrů. Toto město Ukrajinci ztratili na začátku letošního léta, ale nyní se objevují nepotvrzené zprávy, že na něj již útočí.

Na východní frontě se bude pravděpodobně bojovat o Lysyčansk, Lyman nebo Kreminnu. To pravděpodobně souvisí s tím, že mnozí v Rusku – a také poslanci LNR a DNR – volají po okamžitém referendu o připojení těchto republik k Rusku.

V čem mají Ukrajinci výhodu. Americký analytik Rob Lee patřil k těm, kteří správně tušili, že Rusko v únoru zaútočí na Ukrajinu. Nyní říká, že je z pohledu Ukrajiny optimistický, pokud jde o nejbližší vývoj.

Ukrajinci mají podle něj v současnosti oproti Rusku několik výhod. Jednou z nich je výhoda v počtu mužů. Nejde jen o celkové množství vojáků, ale také o operační množství, tudíž o počet vojáků, kteří jsou skutečně nasazeni na frontě.

Naznačuje to podle něj i zpráva velitele proruského praporu Vostok Alexandra Chodakovského, jednotky doněckých separatistů. Ten nedávno prohlásil, že Ukrajina pokračuje v přesunu vojsk v rámci příprav na další ofenzivu takovým způsobem, že Rusové nemají na útok na tomto území ani pomyšlení.

Pro-Russian "Vostok" battalion commander Aleksandr Khodakovsky says Ukraine continues transferring forces in preparation for further offensives in such a way that prevents Russians from even thinking of advancing themselves. https://t.co/SRVdz0PVyn pic.twitter.com/FmbzRROzgM

— Dmitri (@wartranslated) September 19, 2022