V Turecku a Libanonu začíná syrským uprchlíkům hořet půda pod nohama. Za jak dlouho to pocítí Evropa?

Turecko čelí prudké inflaci a ekonomické krizi, přičemž se zároveň chystá na prezidentské a parlamentní volby v červnu příštího roku. Do popředí zájmu se i z těchto dvou důvodů dostávají syrští uprchlíci, kterých je v Turecku okolo 3,7 milionu. Většina z nich (okolo 80 %) žije v chudobě. Celkový počet uprchlíků ze všech zemí sami Turci odhadují na osm milionů. Protiuprchlická rétorika se nezaměřuje pouze na Syřany, byť právě oni se stali jakýmsi zástupným symbolem.

Původně marginální pravicové strany využívají nespokojenosti Turků se ztrátou životní úrovně, otevřeně sbírají body protiuprchlickými výpady a stále více se dostávají do hlavního proudu turecké politiky. Viz například nedávné video politika Umita Ozdaga, v němž říká, že turkménští uprchlíci ze Sýrie mohou zůstat, protože jsou bratry Turků, Arabové a další Neturci budou vyhnáni. Alarmující jsou i výzvy političky Meral Aksenerové ke zbudování koncentračních táborů a slib vyhostit uprchlíky nejpozději do roku 2026.

Nečekaná aféra, která se rozhořela v červenci tohoto roku,