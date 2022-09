KVÍZ: Češi tápou v otázkách ke změně klimatu. Ověřte si, jak jste na tom vy

„Ukazuje se, že problémem není ani tak mylné přesvědčení občanů o dané informaci, ale spíš silná neznalost napříč tématem klimatu jako celku,“ popisuje spoluautor analýzy Martin Philipp ze společnosti STEM.

Že je potřeba přírodu chránit a zakročit proti dopadům klimatické změny co nejdříve, je pro českou společnost daná věc. „Naráží to ale na to, že lidé v podstatě nevědí, co ta změna představuje, co by znamenala. A pokud hrozí, že zchudnou, podpora změn upadá,“ dodává Philipp.

Daleko větší strašák než nejasná představa změny klimatu je totiž pro lidi vidina zchudnutí. „U Zelené dohody pro Evropu (Green Deal) se například nedaří postavit rovnítko mezi tím, že transformace řeší nejen klima, ale že součástí balíčku je i řešení sociálních problémů. To lidé nevědí,“ upozorňuje analytik.

V nynější situaci tak problémy okolo dopadů klimatické změny a ochrany životního prostředí podle průzkumu nepatří mezi nejpalčivější témata. „Zdaleka nejvíce se Češi obávají zdražování (85 procent) a sucha (80 procent),“ stojí v závěrech výzkumu. Sucho však podle expertů s klimatickou změnou souvisí, je důsledkem oteplující se planety a změny rozložení srážek v roce.

Následuje znečištění ovzduší v Česku (65 procent), o procentní bod méně lidí označilo za závažný problém stav české krajiny. Nadpoloviční většina (57 procent) lidí má za to, že dopady změny klimatu na Česko budou problematické.

Pokud ušetří, chtějí to

Lidé přitom do velké míry nevědí, co mohou dělat. Jen necelá polovina respondentů