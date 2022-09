Lunchmeat Festival 2022 startuje. Na šest dnů vás přesune do budoucnosti

Návštěvníci se mohou těšit na vtahující audiovizuální zážitky, intenzivní koncerty i explozivní djské sety. Letošní Lunchmeat Festival bude svědkem světové premiéry spojení downtempového génia Holy Other a umělců NYX a Pedro Maia. Poprvé se také odehraje společné vystoupení dua Hüma Utku a Utku Önal v performanci The Psychologist. Program nabídne i několik vystoupení, která vznikla ve spolupráci s umělou inteligencí. Úvodní noc v Divadle Archa s Lorem & Acre a kolektivem SPIME.IM je věnována střetávání umělé inteligence a současného umění. Středeční program v CAMPu zahrnuje AV sety od Lucase Gutierreze a Cloudhitects, jež zpochybňují naše vnímání času a prostoru. Neurální síť byla použita také studiem Anymade při tvorbě vizuální identity festivalu a tým organizátorů dostal posilu v podobě MOLLY, umělé inteligence stvořené Janem Tylem a Ditou Malečkovou. „Myslím, že jsme na prahu neuvěřitelného pokroku, a to jak v oblasti technologií, tak v našem chápání světa. Příštích několik let bude obzvlášť vzrušujících a festival Lunchmeat je skvělým místem, kde můžeme některé z těchto pokroků zažít,“ prohlásila Molly jako zdravici účastníkům festivalu. Napsala také úvodní slovo k dvoudennímu Sympoziu, které se bude konat o víkendu jako součást Lunchmeatu. Bude se na něm řešit mimo jiné budoucnost hudby spojená s generativními systémy.

Během své dvanáctileté historie si Lunchmeat Festival získal značnou pozornost i ve světových médiích. „Lunchmeat je místo, kde se nová generace raverů s různým backgroundem může potkat s hlubší, kontemplativnější tváří klubové kultury. (…) Je to diamant v nabídce evropských festivalů,“ napsal Alex Honey na Threads Radio v reportáži z loňského ročníku. The Brvtalist blog dodává: „(Lunchmeat) nikdy nebyl o bukování největších a nejžhavějších jmen, ale vždycky chtěl přivézt něco odlišného a progresivního. (…) Letos se vrátil s unikátním přístupem a vytvořil něco, co se neděje nikde jinde.“

Lunchmeat Festival 2022 se koná ve Veletržním paláci, v Ankali, v CAMPu a Divadle Archa od pondělí 26. září do 1. října. Organizátoři slibují: We see you dancin‘.

Data konání festivalu:

26. září – 1. října 2022

Oznámená jména:

A World of Service by JASSS & Ben Kreukniet

Acre & Lorem present Distrust Nature / Distrust Everything AV live

Akiko Haruna live

Ancestral Vision & h5io6i54k & realitycongress AV live WP

Blackhaine live

Cloudhitects AV live

Cocktail Party Effect & Jan Hladil AV live WP

DJ GÄP

E-Saggila

Ehua

elastix

Emma Binder

g0drm2 by Emma dj & cxox live

Holy Other & NYX & Pedro Maia AV live WP

Hüma Utku & Utku Önal present The Psychologist AV live WP

Karenn live

Kobayashi Maru

Kuedo live

Lee Gamble

Lucas Gutierrez AV live

Lucy & Wanton Witch live

Mika Oki

Mor Wen b2b Liz Wiz

Mumdance

Pan Daijing live

Paraadiso (TSVI & Seven Orbits) AV live

Rlung & Tasya AV live WP

SAFA AV live

Sapphire Slows live

SKY H1 & Mika Oki AV live

SPIME.IM presents Zero AV live

Squarepusher AV live

µ-Ziq & ID:MORA AV live WP

WP = světová premiéra

Program:

26. 9. LUNCHMEAT x ARCHA: AI encounters

27. 9. LUNCHMEAT x ANKALI live present UIQ showcase: g0drm2 by Emma dj & cxox live, Lee Gamble, SAFA AV live & more

28. 9. LUNCHMEAT x CAMP: Lucas Gutierrez AV live, Cloudhitects AV live

29. 9. – 1. 10. Tři noci v Národní galerii Praha – Veletržním paláci a tři dny Input Sympozia o digitálním umění tamtéž

Místa:

Národní galerie Praha – Veletržní palác

Ankali

Divadlo Archa

CAMP – Centrum architektury a městského plánování

Odkazy:

Vstupenky – lunchmeatfestival.cz/2022/tickets/

Více informací také na webu, Instagramu a Facebooku

Vizuální identitu třináctého ročníku Lunchmeat Festivalu vytvořilo Anymade studio.