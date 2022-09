Temno, bláto, násilí a moderní uvědomělá žena… Podle Jáklova filmu Žižka si středověk raději nepředstavujte

Seriál Přepište dějiny: Filmový opus s názvem Žižka aktuálně poutá značnou pozornost, rozebírá se z mnoha stran a názory padají různé. Podcast Přepište dějiny k němu logicky přistoupil nikoliv čistě z filmařského hlediska, ale právě z hlediska modelování obrazů dějin. Každý takto halasně uvedený film má totiž potenciál ukotvit v myslích současníků obraz historické epochy na mnoho dalších let. Jak v tomto ohledu filmový Žižka dopadl?

Jméno Žižka má svůj bohatě se měnící historický obraz již od 15. století, jak to ve své skvělé knize o něm ilustruje i historik Petr Čornej. V našich hlavách bylo doposud asi nejvíce zakotveno filmové zpracování Otakara Vávry a revolučně-jiráskovský obraz Zdeňka Štěpánka na koni máchajícího palcátem. Aktuální film Žižka pro nás není výzvou hnidopišsky se věnovat všem možným historickým chybám – zde by to bylo na samostatný (a v něčem asi zbytečný) rozbor.

Nejde přece ani tak o to, zda se měl scenárista a režisér držet nějaké historické reality, jde o to, jaký obraz nejen Žižky, ale především počátku 15. století divákovi předkládá. Ostatně asi není náhoda, že do světové produkce mimo Českou republiku jde film bez názvu Žižka a jmenuje se prostě „Středověk“.

Bláto a tma, kam až oko dohlédne

Jaký ale je obraz onoho středověku ve filmovém zpracování? Zde nebude na škodu širší pohled, jaké „středověky“ nám