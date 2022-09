Částečný součet: organické molekuly na Marsu, dílo Saula Kripkeho a černá díra bezmála za humny

Co se do jiných mých článků v Deníku N nevejde, to najdete každý týden tady. Dnešní Částečný součet upozorňuje na nový think tank, který chce pohnout českým zdravotnictvím, připomíná život významného amerického filozofa, chladí nadšení z lékařských aplikací psychedelik a zkouší objasnit, jak číst zprávy o objevu organických molekul na Marsu.