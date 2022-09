Do nastalého ticha zahrál osamělý skotský dudák. Británie dala poslední sbohem své královně

Asi mě považoval za jednoho z mnoha dobrovolníků. Ti v centru Londýna už několik dní pomáhají usměrňovat početné davy, které přijely kvůli pohřbu Alžběty II., a radí jim. Já nemám příslušnou vestu jako oni, jen stojím na kraji chodníku a natáčím dění na ulici. Nenapadne mě v té rychlosti říct na to nic jiného než „O. k.“ a on mi oznámí: „Já se jdu podívat na královnu.“ Je to docela dojemné. Řeknu mu anglicky „Jasně, hodně štěstí!“ a on doběhne rodinu a nadšeně volá na mámu: „Popřál mi hodně štěstí!“ Máma se usmívá.

Nechtěl jsem ho zklamat. Věděl jsem, že královnu