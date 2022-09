Podzimní české filmové žně začínají. Na co teď zajít do kina a jak teplý kabát si vzít na sebe?

Zatímco v létě do českých kin vstupovalo průměrně čtyři až pět filmů, od půlky září jako by filmoví distributoři zešíleli. V nejbližších týdnech tak do kin půjde každý týden najednou osm, ale třeba i dvanáct nových snímků. Podaří se jim oslovit dostatek diváků? Proč se do kin hrne tolik filmů najednou a jak s návštěvností kin zamává finanční a energetická krize?