Online: Británie se naposledy loučí se zesnulou panovnicí Alžbětou II.

Anglický fotbalista David Beckham přišel do fronty ke královnině rakvi ve dvě hodiny ráno a vystál třináctihodinovou frontu, aby se Alžbětě II. mohl poklonit. „Všichni tu chceme být společně a oslavit úžasný život naší královny,“ řekl Beckham novinářům, kteří si ho tam všimli.

„Myslel jsem, že když přijdu ve dvě ráno, bude tu trochu méně lidí. Mýlil jsem se. Jsou tu všichni všeho věku a všichni chtějí být součástí tohoto dějinného okamžiku a poděkovat za to, co pro nás Její Veličenstvo udělalo,“ řekl fotbalista oblečený do černého obleku, kravaty i čepice.

David Beckham wiped away a tear as he paid his respects to the Queen after queueing for 13 hours.

Beckham slowly bowed his head and stared at the floor as he viewed the Queen's coffin.

— Sky News (@SkyNews) September 16, 2022