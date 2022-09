Proč nejsou v Čečensku gayové?

Zatímco ukrajinská armáda dělala z okupantů fašírku, Ramzan Kadyrov se rozhodl na Telegramu připomenout skutečné cíle „speciální operace“. Celý text drží klasickou linku: referendum na Krymu, genocida na Donbasu a samozřejmě LGBT. „Vytrvale jsme opakovali, že si můžete hýčkat své beztvaré masy LGBT, jak chcete, ale nám to nevnucujte. Znamenalo to pouze, že u nás doma to nedovolíme,“ napsal.

Kadyrov opakovaně prohlašoval, že v Čečensku nejsou žádní gayové. Ale proč? Protože