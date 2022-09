Vývoj bojů: Jak Rusové kvůli šlendriánu přišli o utajované zařízení, o němž šířili legendy

Přinášíme shrnutí situace na ukrajinském bojišti sestavené z informací různých ministerstev obrany a nezávislých analytiků.

Informace v tomto textu jsou shrnutím výsledků bojů z 15. září. Aktuální stav na některých místech již může být jiný.

Přehled potvrzených ztrát je na konci článku.

Co je nového u Izjumu a Chersonu. Ukrajinská armáda již nepostupuje tak expresně jako v předchozím týdnu, ale boje v okolí Izjumu jsou nadále intenzivní. Centrem dění je aktuálně Lyman a okolní vesnice. Pokud Lyman padne, Ukrajinci by mohli postupovat dále na východ do Luhanské oblasti směrem ke Severdonecku. Místa ukrajinských útoků jsou velmi přehledně znázorněna na mapě níže. U Izjumu Ukrajinci vyklízejí zbytek ruských jednotek a je jasně vidět, proč mají zájem o Lyman, odkud vede silnice do Kreminné, dál za ní je aglomerace Rubižné/Severdoneck/Lysyčansk.

Any 🇷🇺 previously positioned south of Izyum which failed to withdraw prior to the city's capture have now likely surrendered. pic.twitter.com/wnOqDT3HW0

Z Chersonské oblasti nepřichází mnoho novinek. Téměř jistě falešná zpráva informovala o osvobození Kiselivky, která leží jen 15 kilometrů od Chersonu.

Neexistuje žádný důkaz, že se to skutečně podařilo. Rusové to popírají a zdá se, že tentokrát mají pravdu.

Ruská média informují o silném úderu na budovu ruské vojenské správy v centru Chersonu. Zatím to ukazují jen krátká videa:

Russia says at least 5 HIMARS rockets hit Kherson's administrative building cluster, with video showing serious damage to the district court building. pic.twitter.com/ADXvk1r7Gn

Utekli a nechali v lese letadlo s elektronickým zařízením, které oslavovali dezinformátoři. Víceúčelový letoun Su-30SM je jedním z nejmodernějších, které Rusové mají. Už na jaře Ukrajinci jeden sestřelili poblíž Izjumu, ale oblast už v té době kontrolovala ruská armáda, takže až do minulého týdne o tom neexistoval žádný důkaz. Dnes víme, že se šlo o „červenou 62“ se sériovým číslem RF-81773.

Po úspěšné ukrajinské ofenzivě čekalo na postupující vojáky u ruin ještě jedno příjemné překvapení. Když ukrajinské jednotky našly vrak tohoto letadla v lese poblíž Izjumu, byl u něj další bonus.

#Ukraine: Remains of a Russian Su-30SM multirole fighter (RF-81773/"Red 62") that was shot down over Izium, #Kharkiv Oblast, earlier in the war but only just reached by UA forces.

Observe a R-73 AAM embedded into the ground along with much of the wing; seems it came down hard. pic.twitter.com/GuJnRkhS41

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 12, 2022