Spotřebovávala tolik proudu jako Nový Zéland. Od teď má být druhá největší kryptoplatforma zelenější

Představte si, že by vám někdo během jízdy vyměnil v autě spalovací motor v autě za elektrický. Něco podobného se tento týden stalo ve světě kryptoměn. Ethereum, druhá největší kryptoměnová platforma, spustila systém, který bude ke svému fungování potřebovat o 99,95 % méně elektřiny než dosud.

Kryptoměna této platformy, ether, se stejně jako známější bitcoin netiskne jako bankovky, ale vydává se jako odměna těžařům v ověřovacím procesu, který se zakládá na výpočetním výkonu. Nevýhodou ale je, že je třeba zapojit tolik počítačů, že spotřebovávají elektřiny jako celé státy. Těžba etherea spotřebuje ročně 45 terawatthodin elektřiny, což odpovídá spotřebě například Nového Zélandu. Ethereum to chce změnit již několik let a ve čtvrtek přešlo na takzvaný proof of stake systém, který nespotřebovává více energie než běžné prohlížení internetu.

Tato změna není akutní reakcí na energetickou krizi, ale výsledkem dlouhodobější strategie Etherea. Očekává se, že nižší energetická náročnost přiláká na platformu i společnosti a investory, kteří se dosud kryptoaktivům z ekologických důvodů vyhýbaly. Ether by se tak stal atraktivnějším než nejoblíbenější kryptoměna bitcoin, kde se o podobné změně neuvažuje.

Kdo, co a proč ověřuje:

Když si dnes ukládáte peníze na spořicí účet, berete si půjčku nebo nakupujete na burze, vše je řízeno centralizovanými systémy pod kontrolou vlád a regulačních orgánů. Běžní klienti finančních produktů tak získávají hypotéky nebo leasingy na auta přes zprostředkovatele. Decentralizované finance neboli DeFi, jejich součástí jsou kryptoměny, tento systém