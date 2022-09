Přál bych si, aby odhalený ruský špion šel do vězení. BIS si ho ale ohlídá, říká exšéf rozvědky

V rozhovoru se mimo jiné dočtete:

Jakým způsobem se tajným službám daří odhalovat špiony.

Proč zpravodajci nechali odhaleného špiona dál působit na jeho pozici.

Jaké možnosti kontrarozvědka má poté, co najde „krtka.“

Jak tajné služby verbují své agenty.

Jakou má pověst ruská SVR.

Proč je podle Karla Randáka lepší, že špion nejde před soud.

Deník N zjistil, že tajná služb odhalila špiona na ministerstvu zahraničí, ale přesto nebyl hned odvolán – BIS ho roky sledovala. Laika nejspíš napadne otázka, zda je to standardní postup, zda jeho další působení nemohlo nějak ohrozit ministerstvo, Česko…?

Je to standardní postup, protože potřebujete získat nějaké důkazy, přestože pak nebudou použitelné u soudu – pokud nebudou získané podle zákona o policii. To se týká i odposlechů a podobných věcí.

Jestliže máte pod kontrolou to, k jakým informacím se ten člověk dostává, co eventuálně může předávat, nechává se to běžet do té doby, než získáte nezvratné důkazy o tom, co dělá. Ale předpoklad je, že nemá možnost vynést citlivé informace.

Samozřejmě se dá udělat také to, že