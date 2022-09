Najednou se řešilo, co tam sakra vůbec dělám, říká Ben Cristovao o reakcích na jeho roli v Janu Žižkovi

V rozhovoru se dočtete: o strastech natáčení filmu Jan Žižka a vyrovnávání se s rasistickými komentáři

o čerstvě vydaném albu PROTENKONTRAST a plynulém přecházení mezi žánry

o tom, jak si Ben Cristovao vybírá umělce na spolupráci

o úspěchu Benovy sestry v americkém pořadu The Late Show Stephena Colberta

a o chystaném koncertu v O2 areně, který proběhne 1. října, na nějž se Ben chystá přes tři roky

Na svém čerstvě vydaném albu máte track Pamatuju, který je o vašich zkušenostech s rasismem. Jak vnímáte podobné komentáře například v souvislosti s vaší rolí ve filmu Jan Žižka?

Lidé už mi podobné věci neříkají přímo do obličeje, ale stačí se podívat třeba právě na komentáře k Žižkovi, který šel nedávno do kin. Tam je krásně vidět, jak daleko je naše společnost v tomhle směru. Rozhodně doporučuji se podívat na TikTok, kde se u části traileru, ve kterém jsem, lidé ptají, co dělá Ben Cristovao v tomhle filmu.

Jsou takové poznámky ještě něco, co se vám dokáže dostat pod kůži, nebo jste schopný takové věci přecházet?

Jak kdy a jak co. Když jde o věci, u kterých jsem si sám v sobě jistej, tak je to jednoduché. Třeba když jde o hudbu. Teď to ale bylo okolo filmu, kde jsem se filmařině sám nikdy nevěnoval a najednou se řešilo, co tam sakra vůbec dělám. Vůbec mi